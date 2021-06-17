Нужно будет ждать. Записанных сегодня на прививки в МВЦ в Киеве предупредили о задержке

В центре вакцинации в Киеве собралось много желающих сделать прививку против коронавируса. Даже тем, кто записан, придется ждать примерно час.

"Живая" очередь сегодня продвигается медленно. Если у вас нет предварительной записи, рекомендуем сегодня не приезжать в МВЦ. Средняя задержка для тех, кто имеет предварительную запись - 1 час. Пожалуйста, планируйте свое время", - говорится в сообщении.

Сегодня утром возле Международного выставочного центра (МВЦ) в Киеве, где расположен центр массовой вакцинации, сформировалась большая "живая очередь". Поэтому тем, у кого нет записи, для чего есть отдельная очередь, посоветовали не ехать на вакцинацию.

Ранее в КГГА заявили, что на выходных 19-20 июня Центр вакцинации работать не будет - вместо этого люди смогут получить прививки 17-18 июня. Причина изменений в графике работы центра - праздник.

Отметим, что изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в Международном выставочном центре (МВЦ). Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.