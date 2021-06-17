Потрібно буде чекати. Записаних сьогодні на щеплення в МВЦ в Києві попередили про затримку

В центрі вакцинації в Києві зібралося багато охочих зробити щеплення проти коронавірусу. Навіть тим, хто записаний, доведеться чекати приблизно годину.

"Жива" черга сьогодні просуваєтсья повільно. Якщо у вас нема попереднього запису, рекомендуємо сьогодні не приїздити до МВЦ. Середня затримка для тих, хто має попередній запис - 1 година. Будь ласка, плануйте свій час", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вранці біля Міжнародного виставкового центру (МВЦ) в Києві, де розташовано центр масової вакцинації, сформувалась велика "жива черга". Тож тим, у кого немає запису, для чого є окрема черга, порадили не їхати на вакцинацію.

Раніше в КМДА заявили, що на вихідних 19-20 червня Центр вакцинації працювати не буде - замість цього люди зможуть отримати щеплення 17-18 червня. Причина змін у графіку роботи центру - свято.

Зазначимо, що змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID в Києві, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.