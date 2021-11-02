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В Нью-Йорке тысячи госслужащих отправили в отпуск из-за отказа от вакцинации

Автор: Наталья Скороход

В Нью-Йорке около 9000 госслужащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск, поскольку они отказались от вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил мэр Билл де Блазио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Требование на вакцинацию в Нью-Йорке начало действовать с понедельника, 1 ноября. Новые правила не исключали обязательную вакцинацию для сотрудников полиции, пожарных и других экстренных служб. В результате в пожарных частях не хватает людей, поскольку многие пожарные ушли на больничный в знак протеста.

2300 пожарных.

Напомним, что Нидерланды ужесточают карантинные правила из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Там возвращают масочный режим.

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Соединенные Штаты АмерикиКоронавирусВакцинация