В Нью-Йорке тысячи госслужащих отправили в отпуск из-за отказа от вакцинации

В Нью-Йорке около 9000 госслужащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск, поскольку они отказались от вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил мэр Билл де Блазио.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Требование на вакцинацию в Нью-Йорке начало действовать с понедельника, 1 ноября. Новые правила не исключали обязательную вакцинацию для сотрудников полиции, пожарных и других экстренных служб. В результате в пожарных частях не хватает людей, поскольку многие пожарные ушли на больничный в знак протеста.
2300 пожарных.
Напомним, что Нидерланды ужесточают карантинные правила из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Там возвращают масочный режим.