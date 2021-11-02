У Нью-Йорку тисячі держслужбовців відправили у відпустку через відмову від вакцинації

У Нью-Йорку близько 9000 держслужбовців були відправлені в неоплачувану відпустку, оскільки вони відмовилися від вакцинації проти COVID-19. Про це повідомив мер Білл де Блазіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Вимога на вакцинацію в Нью-Йорку почала діяти з понеділка, 1 листопада. Нові правила не виключали обов'язкову вакцинацію для співробітників поліції, пожежних та інших екстрених служб. В результаті в пожежних частинах не вистачає людей, оскільки багато пожежників пішли на лікарняний на знак протесту.
2300 пожежників.
Нагадаємо, що Нідерланди посилюють карантинні правила через погіршення ситуації з коронавірусом. Там повертають масочний режим.