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У Нью-Йорку тисячі держслужбовців відправили у відпустку через відмову від вакцинації

Автор: Наталья Скороход

У Нью-Йорку близько 9000 держслужбовців були відправлені в неоплачувану відпустку, оскільки вони відмовилися від вакцинації проти COVID-19. Про це повідомив мер Білл де Блазіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вимога на вакцинацію в Нью-Йорку почала діяти з понеділка, 1 листопада. Нові правила не виключали обов'язкову вакцинацію для співробітників поліції, пожежних та інших екстрених служб. В результаті в пожежних частинах не вистачає людей, оскільки багато пожежників пішли на лікарняний на знак протесту.

2300 пожежників.

Нагадаємо, що Нідерланди посилюють карантинні правила через погіршення ситуації з коронавірусом. Там повертають масочний режим.

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