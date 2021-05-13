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В ОАЭ одобрили экстренное использование вакцины Pfizer для детей

Автор: Андрей Василюк

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) одобрили экстренное использование вакцины против коронавируса компании Pfizer для детей. Препарат разрешили использовать для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает правительство ОАЭ в своем Twitter.

"Министерство здравоохранения и профилактики одобряет экстренное использование вакцины Pfizer-BioNTech для возрастной группы от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении.

13 мая началась вакцинация подростков от коронавируса в США. Прививки разрешили делать детям в возрасте 12-15 лет. Вакцинацию будут проводить препаратом BioNTech / Pfizer. Всего вакцину будут предлагать примерно 15 тысяч аптек по всей стране.

К такому шагу намерен прибегнуть и Европейский союз. В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) все еще рассматривают соответствующий запрос фармацевтических компаний на разрешение вакцинации подростков.

Ранее в Канаде Министерство здравоохранения одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет. Канада стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer в этом возрастном диапазоне.

Отметим, в Украине на данный момент разрешена вакцинация только взрослых в возрасте от 18 лет.

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