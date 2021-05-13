В ОАЕ схвалили екстрене використання вакцини Pfizer для дітей

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) схвалили екстрене використання вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer для дітей . Препарат дозволили використовувати для дітей віком від 12 до 15 років.

Про це повідомляє уряд ОАЕ у своєму Twitter .

"Міністерство охорони здоров'я та профілактики схвалює екстрене використання вакцини Pfizer-BioNTech для вікової групи від 12 до 15 років", - йдеться в повідомленні.

13 травня почалася вакцинація підлітків від коронавірусу у США. Щеплення дозволили робити дітям віком 12-15 років. Вакцинацію проводитимуть препаратом BioNTech/Pfizer. Всього вакцину пропонуватимуть приблизно 15 тисяч аптек по всій країн.

До такого кроку має намір вдатися й Європейський союз. У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) все ще розглядають відповідний запит фармацевтичних компаній на дозвіл вакцинації підлітків.

Раніше у Канаді Міністерство охорони здоров'я схвалило використання вакцини Pfizer-BioNTech для дітей віком від 12 років. Канада стала першою країною, яка схвалила використання вакцини від коронавірусу Pfizer в цьому віковому діапазоні.

Відзначимо, в Україні наразі дозволена вакцинація тільки дорослих віком від 18 років.