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Обеспечит вакциной до конца года. Степанов анонсировал новый COVID-контракт

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал подписание нового контракта на поставку вакцины от коронавируса в Украину. По его словам, этот контракт обеспечит украинцев вакциной до конца 2021 года.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Какую именно вакцину от коронавируса решила приобрести Украина, глава министерства не рассказал.

"По тем контрактам, которые у нас есть, и по тем контрактам, которые максимум 2 дня, а может раньше, мы сообщим приятную новость по поводу контракта. Мы будем обеспечены до конца года полным объемом вакцин, которые нам нужны для вакцинации", - заявил Степанов.

Отметим, Украина уже заключила контракты на поставки вакцин от коронавируса компаний Pfizer, AstraZeneca, SinoVac и Novavax. Сегодня в Украину должна прибыть очередная партия вакцины SinoVac в размере 500 тысяч доз.

Напомним, Минздрав рассчитывает, что в мае 2021 года Украина получит почти миллион доз вакцины от Pfizer.

Кроме того, поделиться вакциной с Украиной решила Польша. В Варшаве рассказали, когда состоится поставка вакцины.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныконтрактМаксим СтепановВакцина от коронавируса