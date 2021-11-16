Коли області почнуть виходити із "червоної" зони: відповідь Ляшка

В Міністерстві охорони здоров'я спрогнозували, коли регіони зможуть почати виходити із "червоної" зони карантину. Це може статися вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"Початок виходу областей з "червоного" рівня епіднебезпеки прогнозовано можна очікувати з наступного тижня. Є ряд областей, в яких зменшився відсоток захворюваності, виписки стабільно почали переважати над госпіталізаціями, також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем", - сказав Ляшко.

Міністр зазначив, що від початку встановлення "червоного" рівня епіднебезпеки у першому регіоні, а саме - Херсонській області, минуло 30 днів, що фактично становить той самий час, встановлений минулої хвилі коронавірусу.

"Тобто вчасно запроваджені карантинні обмеження дозволили нам йти середньостатистичними темпами", - резюмував Ляшко.