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Обязательная вакцинация от COVID: дедлайн для медиков и коммунальщиков перенесли

Автор: Илона Свиридова

Новый перечень профессий, представители которых должны пройти обязательную вакцинацию от COVID, вступит в силу 31 января. Ранее сообщалось, что медики, коммунальщики и чиновники на местах должны вакцинироваться до 20 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Список обязательных для вакцинации профессий расширен представителями:

  • органов местного самоуправления;
  • заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Также сообщаются, что работники, которые не получат как минимум одну дозу до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Требование не касается тех, у кого есть подтвержденный медицинский отвод.

Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, на сегодня в мире фиксируется рост количества случаев инфицирования штаммом "Омикрон". При заражении этим штаммом риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% - для тех, кто получил три дозы.

"Но количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, что может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что новый список обязательных для вакцинации профессий вступит в силу 20 января.

Отметим, прививки от COVID-19 уже обязательны для работников центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, учебных заведений всех уровней и форм собственности, стратегических предприятий и так далее.

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Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирусВакцинация