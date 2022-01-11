Обязательная вакцинация от COVID: дедлайн для медиков и коммунальщиков перенесли

Список обязательных для вакцинации профессий расширен представителями:

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Также сообщаются, что работники, которые не получат как минимум одну дозу до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Требование не касается тех, у кого есть подтвержденный медицинский отвод.

Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, на сегодня в мире фиксируется рост количества случаев инфицирования штаммом "Омикрон". При заражении этим штаммом риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% - для тех, кто получил три дозы.

"Но количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, что может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна", - добавил он.