Обов'язкова вакцинація від COVID: дедлайн для медиків та комунальників перенесли

Список обов'язкових для вакцинації професій розширено представниками:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Також повідомляються, що працівники, які не отримають як мінімум одну дозу до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Вимога не стосується тих, у кого є підтверджений медичний відвід.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, на сьогодні у світі фіксується зростання кількості випадків інфікування штамом "Омікрон". При зараженні цим штамом ризик госпіталізації нижче на 65% для пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, і на 81% - для тих, хто отримав три дози.

"Але кількість випадків COVID-19, викликаних новим штамом, зростає, що може створити істотне навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 обов'язкова", - додав він.