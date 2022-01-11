Обов'язкова вакцинація від COVID: дедлайн для медиків та комунальників перенесли

Новий перелік професій, представники яких мають пройти обов'язкову вакцинацію від COVID, набуде чинності 31 січня. Раніше повідомлялося, що медики, комунальники і чиновники на місцях мають вакцинуватися до 20 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Список обов'язкових для вакцинації професій розширено представниками:
Також повідомляються, що працівники, які не отримають як мінімум одну дозу до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Вимога не стосується тих, у кого є підтверджений медичний відвід.
Як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, на сьогодні у світі фіксується зростання кількості випадків інфікування штамом "Омікрон". При зараженні цим штамом ризик госпіталізації нижче на 65% для пацієнтів, які отримали дві дози вакцини, і на 81% - для тих, хто отримав три дози.
"Але кількість випадків COVID-19, викликаних новим штамом, зростає, що може створити істотне навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні і є необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 обов'язкова", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий список обов'язкових для вакцинації професій набуде чинності 20 січня.
Відзначимо, щеплення від COVID-19 вже обов'язкові для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, навчальних закладів усіх рівнів і форм власності, стратегічних підприємств і так далі.