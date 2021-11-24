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Обязательная вакцинация - не волшебная палочка. В ЕС рассказали, чем грозит такое решение

Автор: Иванна Шовкун

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявили, что обязательная вакцинация может не дать ожидаемого результата. Такой шаг может привести к обратному эффекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Глава центра в ЕС Андреа Аммон выступила с предупреждением о переходе на обязательные вакцины против COVID. Она отметила, что принудительные прививки могут повысить уровень вакцинации, но также это может и усилить отказ населения от нее.

"[Обязательная вакцинация] - это не волшебная палочка. Это может быть эффективным, может повысить уровень вакцинации, но также может и наоборот. И среди тех, кто сейчас не вакцинирован, не все против вакцинации, но многие люди хотят, чтобы это было их собственное решение, а не навязанное им. Так что это может еще больше подтолкнуть людей к отказу от прививок", - сказала Аммон.

Также она подчеркнула, что европейские правительства стран должны принять срочные меры в связи с растущей волной инфекций. Сейчас Европа не находится в ситуации, когда можно выбирать между вакцинами и другими мерами.

На сегодняшний день вакцинированы почти две трети населения ЕС (65,4%).

Напомним, ВОЗ предупреждает, что к марту 2022 года число погибших от коронавируса в Европе, вероятно, превысит 2 миллиона человек. Такой прогноз представили после анализа нынешней ситуации с распространением вируса.

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ЕвропаВакцинация