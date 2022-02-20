Очередной спад на выходных: в Украине выявили 17,5 тысяч новых случаев COVID

Сообщается, что за сутки выявили 17 448 новых подтвержденных случаев COVID. Кроме того:

госпитализированы - 3 172 человека;

летальных исходов - 152;

выздоровели - 11 963;

сделано тестирований - 79 718.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 720 771 человек;

выздоровели - 3 938 459;

летальных исходов - 104 518;

сделано ПЦР-тестов - 19 373 373.

Также сообщается, что вчера 29 528 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 8 326, вторую - 13 041, дополнительную - 93, бустерную - 8068 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 675 594 человека, из них получили первую дозу - 15 675 592, две дозы - 15 114 034, дополнительную - 26 432, бустерную - 664 148 человек. В общей сложности сделано 31 480 206 прививок.