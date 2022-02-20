Черговий спад на вихідних: в Україні виявили 17,5 тисяч нових випадків COVID

За минулу добу, 19 лютого 2022 року, виявили ще майже 17,5 тисяч нових випадків коронавірусу в Україні. Також зафіксовано понад 150 смертей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МОЗ.
Повідомляється, що за добу виявили 17 448 нових підтверджених випадків COVID. Крім того:
За весь час пандемії в Україні:
Також повідомляється, що вчора 29 528 осіб були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 326, другу - 13 041, додаткову - 93, бустерну - 8068 осіб.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 675 594 особи, з них отримали першу дозу - 15 675 592, дві дози - 15 114 034, додаткову - 26 432, бустерну - 664 148 осіб. Загалом зроблено 31 480 206 щеплень.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося про добову захворюваність на рівні більше 31 000 нових випадків COVID.
Крім того, нещодавно в Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу "Омікрон" - BA.2. На сьогодні йдеться про поодинокі випадки.