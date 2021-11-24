Одесса и область могут выйти из "красной" зоны на этой неделе, - глава горздрава

По словам главы горздрава, многие показатели в Одессе и области стабилизируются.

"Но вхождение в оранжевую - точно не повод думать, что болезнь куда-то пропала. Нет, это время пересмотреть своё отношение к эпидемической безопасности и собственному здоровью. Пройти вакцинацию. Соблюдать масочный режим. Сделать все, чтобы эта "красная" зона в Одесском регионе была последней", - отметил Никогосян.

Отметим, что за прошедшие сутки 23 ноября в Украине обнаружили 14 325 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Полтавской и Запорожской областях.