Одеса та область можуть вийти з "червоної" зони цього тижня, - голова міськздоров'я

Одеська область наближається до "помаранчевої" зони. Вона зможе залишити "червону" вже наприкінці цього тижня або на початку наступного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я міськради Левона Нікогосяна, пише "Одеса медіа" .

За словами голови міськздоров'я, багато показників в Одесі та області стабілізуються.

"Але входження до помаранчевої - точно не привід думати, що хвороба кудись зникла. Ні, це час переглянути своє ставлення до епідемічної безпеки та власного здоров'я. Пройти вакцинацію. Дотримуватись маскового режиму. Зробити все, щоб ця "червона" зона в Одеському" регіоні була останньою", - наголосив Нікогосян.

Зазначимо, що минулої доби 23 листопада в Україні виявили 14 325 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу у Києві, Полтавській та Запорізькій областях.