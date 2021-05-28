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Одесса тоже открывает центр вакцинации от COVID: где и кто может получить прививку

Автор: РБК-Украина

На этих выходных центр вакцинации от COVID открывается и в Одессе. Он будет действовать с 30 мая на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия".

Об этом в Facebook сообщает Одесский областной центр общественного здоровья.

Сообщается, что центр вакцинации откроется на стадионе Одесской юракадемии по адресу Фонтанская дорога, 23.

"Прививки вакциной CoronaVac будут получать люди в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные в листе ожидания на портале или в приложении "Дія". Все они предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время", - говорится в сообщении.

Центр вакцинации будет работать с 09:00 до 17:00. Ожидаемое количество прививок за день - от 250 до 300.

Напомним, ранее сообщалось, что с 29 мая в Киеве запустят большой центр вакцинации от COVID на базе Международного выставочного центра (МВЦ). Он находится в районе станции метро "Левобережная".

Кроме того, с 29 мая заработает центр вакцинации во Львове, который находится на стадионе "Арена Львов".

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