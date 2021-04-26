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Одесса перешла в "желтую" зону: открываются школы и группы в детсадах

Новина українською → Одесса, Понедельник 26 апреля 2021 14:08
Одесса перешла в "желтую" зону: открываются школы и группы в детсадах Фото: школьники перейдут на смешанную форму обучения (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Одесса переходит в "желтую" зону карантина. В связи с этим в городе смягчили некоторые карантинные ограничения, которые касаются процесса обучения в школах.

Об этом сообщили во время заседания оперативного штаба Одесского горсовета.

Так, с 27 апреля в Одессе ученики 5-11 классов возвращаются в школы. Обучение теперь будет проходить по смешанной форме.

"С завтрашнего дня мы планируем начать очные занятия для учеников 5-11 классов с использованием технологии смешанного обучения. Это означает, что предметы, которые не требуют постоянного внимания учителя, дети будут изучать дистанционно. По большей же части уроки будут проходить стационарно. Такая практика у нас была в сентябре, поэтому у нас уже есть алгоритм работы", - пояснила глава департамента образования и науки Одессы Елена Буйневич.

При этом младшие классы, которые по желанию родителей перешли на дистанционное обучение, смогут продолжить обучаться онлайн. Сейчас на дистанционном обучении находятся 158 классов младшей школы. Из них из-за вспышек COVID-19 - 41 класс.

Также сокращается число закрытых из-за коронавируса групп в детских садах. Сейчас закрытыми остаются 30 групп, тогда как на прошлой неделе их было 56.

Напомним, в субботу приняли решение о переходе Одесской области из "красной" в "желтую" зону карантина.

Также РБК-Украина писало, что из "красной" в "желтую" зону перешел Львов. В горсовете обнародовали список карантинных послаблений.

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