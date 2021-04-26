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Одеса перейшла в "жовту" зону: відкриваються школи і групи в дитсадках

Новость на русском → Одеса, Понеділок 26 квітня 2021 14:08
Одеса перейшла в "жовту" зону: відкриваються школи і групи в дитсадках Фото: школярі перейдуть на змішану форму навчання (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Одеса переходить в "жовту" зону карантину. У зв'язку з цим в місті пом'якшили деякі карантинні обмеження, які стосуються процесу навчання в школах.

Про це повідомили під час засідання оперативного штабу Одеської міськради.

Так, з 27 квітня в Одесі учні 5-11 класів повертаються в школи. Навчання тепер проходитиме за змішаною формою.

"Із завтрашнього дня ми плануємо розпочати очні заняття для учнів 5-11 класів з використанням технології змішаного навчання. Це означає, що предмети, які не вимагають постійної уваги вчителя, діти будуть вивчати Дистанційно. Здебільшого уроки проходитимуть стаціонарно. Така практика у нас була у вересні, тому у нас вже є алгоритм роботи", - пояснила глава департаменту освіти і науки Одеси Олена Буйневич.

При цьому Молодші класи, які за бажанням батьків перейшли на дистанційне навчання, зможуть продовжити навчатися онлайн. Наразі на дистанційному навчанні перебувають 158 КЛАСІВ молодшої школи. З них через спалахи covid-19-41 клас.

Також скорочується число закритих через коронавірус груп в дитячих садах. Зараз закритими залишаються 30 груп, тоді як минулого тижня їх було 56.

Нагадаємо, в суботу прийняли рішення про перехід Одеської області з "червоної" в "жовту" зону карантину.

Також РБК-Україна писало, що з "червоної" в "жовту" зону перейшов Львів. У міськраді оприлюднили список карантинних послаблень.

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