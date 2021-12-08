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Только один город. Минздрав назвал регион, где полностью вакцинировано 50% жителей

Автор: Мария Кучерявец

Половину взрослого населения полностью вакцинировали от коронавируса только в городе Киеве. К этой отметке также приближается и Киевская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко во время брифинга.

"50% отметку с полным курсом вакцинации сегодня преодолено только в городе Киеве, где уже сделали две прививки более 65% горожан. К этому показателю приближается Киевская область почти 49%", - рассказал Ляшко.

По его словам, на сегодня уже три региона пересекли отметку в 50% вакцинированных взрослых украинцев по крайней мере одной дозой.

"Это город Киев, где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская область - более 55% и Полтавская область - почти 52%. Уже приблизились к этому показателю Днепропетровская область 49% и Черкасская область - 47%", - добавил Ляшко.

Напомним, в ВОЗ заявили, что в Украине пандемия COVID будет побеждена после того, как будет вакцинировано 70% населения.

Добавим, недавно премьер-министр Денис Шмигаль сообщал, что все ограничения можно будет снять при вакцинации 70% населения.

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КиевМинистерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса