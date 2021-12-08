Лише одне місто. МОЗ назвало регіон, де повністю вакциновано 50% мешканців

"50% позначку з повним курсом вакцинації сьогодні подолано лише в місті Києві, де вже зробили два щеплення понад 65% киян. До цього показника наближається Київська область майже 49%", - розповів Ляшко.

За його словами, на сьогодні вже три регіони перетнули позначку в 50% вакцинованих дорослих українців принаймні однією дозою.

"Це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%, Київська область - понад 55% та Полтавська область - майже 52%. Вже наблизились до цього показника Дніпропетровська область 49% та Черкаська область - 47%", - додав Ляшко.