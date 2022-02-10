Одна область "желтая", а большинство - "оранжевые": обновлены карантинные зоны в Украине

"Желтая" зона

Полтавская область

Сейчас в этой зоне карантина находится только одна область, хотя еще вчера в нее входили Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская области.

"Оранжевая" зона

Сейчас эта зона картину охватывает наибольшее количество регионов Украины, а именно г. Киев и такие области:

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Киевская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская.

"Красная" зона

В зоне карантина с самыми жесткими ограничениями сейчас находятся две области:

Ивано-Франковская,

Ровенская.

Однако, завтра, 11 февраля, она будет расширена. Ограничения усилят, в частности, в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой области.