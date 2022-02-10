Одна область "жовта", а більшість - "помаранчеві": оновлено карантинні зони в Україні

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в Україні. Станом на 10 лютого, лише одна область перебуває у "жовтій" зоні карантину, дві у "червоній", а решта - "помаранчеві".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Наразі у цій зоні карантину перебуває лише одна область, хоча ще вчора до неї входили Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька області.
Зараз ця зона картину охоплює найбільшу кількість регіонів України, а саме м. Київ та такі області:
У зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями наразі перебувають дві області:
Однак, від завтра, 11 лютого, її буде розширено. Обмеження посилять, зокрема, в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій області.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Київська область може перейти в "червону" зону карантину.
Попередньо стало відомо, що під загрозою локдауну перебувають 13 областей.