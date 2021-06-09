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Однієї лише вакцинації недостатньо для боротьби з COVID, - ВООЗ

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Світ, Середа 09 червня 2021 17:04
Однієї лише вакцинації недостатньо для боротьби з COVID, - ВООЗ Фото: у ВООЗ вважають, що однієї лише вакцинації недостатньо (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Самої лише вакцинації проти коронавірусу недостатньо для боротьби із хворобою. Люди мають бути обережними і поводитися так, наче загроза вірусу є постійною.

Про це в ефірі Sky News заявив спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро.

"Одних лише вакцин буде недостатньо, щоб перемогти коронавірус, і людям доведеться адаптувати свій спосіб життя", - зазначив Набарро.

Він пояснив, що людям слід мінімізувати контакти з іншими, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

"Ми знаємо, що вірус постійно змінюється, а це означає, що хоча вакцинація є дивовижним, дивовижним активом, цього буде недостатньо. Нам доведеться продовжувати поводитися так, ніби вірус є постійною загрозою", - сказав експерт.

Він попередив, що коронавірус все ще "дуже небезпечний", і люди повинні поводитись розумно.

"Тому я хочу запропонувати всім, будьте дуже, дуже обережні", - додав Набарро.

2 червня доктор Девід Набарро заявив, що наразі пандемія "вирує" по всьому світу. За його словами, особливо пандемія завдає "надзвичайних страждань" в сільській місцевості.

На початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попереджав, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.

Він вважає, що головна причина цього періоду полягає у відсутності повних даних, оскільки дедалі більше пандемія поширюється в місцях, де тестування недоступне, а тому показники щодо захворюваності є значно заниженими.

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