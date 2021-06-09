Однієї лише вакцинації недостатньо для боротьби з COVID, - ВООЗ

Самої лише вакцинації проти коронавірусу недостатньо для боротьби із хворобою. Люди мають бути обережними і поводитися так, наче загроза вірусу є постійною.

Про це в ефірі Sky News заявив спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро.

"Одних лише вакцин буде недостатньо, щоб перемогти коронавірус, і людям доведеться адаптувати свій спосіб життя", - зазначив Набарро.

Він пояснив, що людям слід мінімізувати контакти з іншими, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

"Ми знаємо, що вірус постійно змінюється, а це означає, що хоча вакцинація є дивовижним, дивовижним активом, цього буде недостатньо. Нам доведеться продовжувати поводитися так, ніби вірус є постійною загрозою", - сказав експерт.

Він попередив, що коронавірус все ще "дуже небезпечний", і люди повинні поводитись розумно.

"Тому я хочу запропонувати всім, будьте дуже, дуже обережні", - додав Набарро.