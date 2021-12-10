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Одну дозу вакцины против COVID-19 получили 95,7% педагогов, - МОН

Автор: Ольга Белей

Одну дозу вакцины против COVID-19 получили более 1 млн 143 тысяч педагогических работников (95,7%). Двумя дозами вакцинировано 88,4% педагогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета в Telegram-канале.

"По оперативной информации областей, по крайней мере, одну дозу вакцины против COVID-19 получили более 1 млн 143 тысяч педагогических работников учебных заведений (95,7%). Двумя дозами вакцинировано 88,4% педагогов", - написал он.

При этом министр назвал самые высокие показатели привитых двумя дозами по областям:

  • Днепропетровская – 95,2%.
  • Черкасская – 94,5%.
  • Сумская – 93,9%.
  • Луганская – 93,7%.
  • Донецкая – 92,8%.

"Отдельно хочу сообщить о ситуации в школах. Более 632 тысяч педагогов (96,9%) вакцинировались полным или неполным циклом. Бесспорным лидером стала Днепропетровская область, в которой 98,1% работников ЗОСО получили обе дозы вакцины", - написал он.

Статистика вакцинальной кампании среди воспитателей садиков тоже демонстрирует положительную динамику: 95,9% работников привиты по крайней мере одной дозой вакцины, а полный цикл прошли более 87% педагогов.

Напомним, В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, а умерли - 442. Выздоровели от COVID-19 за вчера 24 456 человек.

По состоянию на утро, 10 декабря в Украине по крайней мере первой дозой вакцины от коронавируса привились более 14 млн человек. В частности, 45,2% взрослого населения получили первую прививку, а 39,4% прошли базовый курс вакцинации.

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Вакцинация