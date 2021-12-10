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Одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали 95,7%, - МОН

Автор: Ольга Белей

Одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 1 млн 143 тисяч педагогічних працівників (95,7%). Двома дозами вакциновано 88,4% педагогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета в Telegram-каналі.

"За оперативною інформацією областей, принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 1 млн 143 тисяч педагогічних працівників навчальних закладів (95,7%). Двома дозами вакциновано 88,4% педагогів", - написав він.

При цьому міністр назвав найвищі показники щеплених двома дозами по областях:

  • Дніпропетровська-95,2%.
  • Черкаська-94,5%.
  • Сумська-93,9%.
  • Луганська-93,7%.
  • Донецька-92,8%.

"Окремо хочу повідомити про ситуацію в школах. Понад 632 тисячі педагогів (96,9%) вакцинувалися повним або неповним циклом. Безперечним лідером стала Дніпропетровська область, в якій 98,1% працівників ЗЗСО отримали обидві дози вакцини", - написав він.

Статистика вакцинальної кампанії серед вихователів садочків теж демонструє позитивну динаміку: 95,9% працівників щеплені принаймні однією дозою вакцини, а повний цикл пройшли понад 87% педагогів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 11 327 осіб, а померли - 442. Одужали від COVID-19 за вчора 24 456 осіб.

Станом на ранок, 10 грудня в Україні принаймні першою дозою вакцини від коронавірусу прищепилися понад 14 млн людей. Зокрема, 45,2% дорослого населення отримали перше щеплення, а 39,4% пройшли базовий курс вакцинації.

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Вакцинація