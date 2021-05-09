Одобрение вакцины "Спутник V" в ЕС под вопросом из-за высоких требований, - Bild

Одобрение российской вакцины "Спутник V" от коронавируса в Евросоюзе находится под вопросом. Требования ЕС оказались значительно выше, чем надеялась Москва.
Об этом пишет немецкая газета Bild.
Издание отмечает, что переговоры о поставках "Спутника V" в Германию зашли в тупик и на сегодня такая сделка является "в сущности мертвой". Дело в том, что возможные поставки в июне-июле могли бы состояться только за счет сокращения поставок по уже подписанных контрактам из Индии.
"Но одобрение вакцины "Спутник V" Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) до сих пор находится под вопросом. По информации BILD, требования к процедуре согласования значительно выше, чем ожидают в Москве", - отмечает издание.
Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что "Спутника V" не будет в Украине ни при каких условиях.
В то же время Турция в конце апреля одобрила применение "Спутника V" для вакцинации от коронавируса. В ближайшее время в страну поступит крупная партия этого препарата. Президент Реджеп Эрдоган заявлял, что готов договариваться о поставках с президентом России Владимиром Путиным.