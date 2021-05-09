Схвалення вакцини "Супутник V" в ЄС під питанням через високі вимоги, - Bild

Схвалення російської вакцини " Супутник V" від коронавірусу в Євросоюзі знаходиться під питанням. Вимоги ЄС виявилися значно вищими, ніж сподівалася Москва.
Про це пише німецька газета Bild.
Видання зазначає, що переговори про постачання "Супутника V" до Німеччини зайшли в глухий кут і на сьогодні така угода є "по суті мертвою". Справа в тому, що можливі поставки в червні-липні могли б відбутися тільки за рахунок скорочення поставок за вже підписаними контрактами з Індії.
"Але схвалення вакцини "Супутник V" Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) досі знаходиться під питанням. За інформацією BILD, вимоги до процедури узгодження значно вищі, ніж очікують у Москві", - зазначає видання.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що "Супутника V" не буде в Україні ні за яких умов.
У той же час Туреччина в кінці квітня схвалила застосування "Супутника V" для вакцинації від коронавірусу. Найближчим часом до країни надійде велика партія цього препарату. Президент Реджеп Ердоган заявляв, що готовий домовлятися про постачання з президентом Росії Володимиром Путіним.