Схвалення вакцини "Супутник V" в ЄС під питанням через високі вимоги, - Bild

Видання зазначає, що переговори про постачання "Супутника V" до Німеччини зайшли в глухий кут і на сьогодні така угода є "по суті мертвою". Справа в тому, що можливі поставки в червні-липні могли б відбутися тільки за рахунок скорочення поставок за вже підписаними контрактами з Індії.

"Але схвалення вакцини "Супутник V" Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) досі знаходиться під питанням. За інформацією BILD, вимоги до процедури узгодження значно вищі, ніж очікують у Москві", - зазначає видання.