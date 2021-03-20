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Ограничения "красной" зоны в Киеве и Одесской области вводят с 23 марта

Автор: Анастасия Рокитна

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня приняла решение ввести с 23 марта в Киеве и Одесской области "красный" уровень эпидемической опасности из-за COVID-19. Сейчас такие ограничения действуют в четырех регионах.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Сейчас в "красной" зоне Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, отметили в Минздраве.

В этой зоне запрещено:

  • прием посетителей заведениями общепита и культуры;
  • проведение массовых, спортивных и других мероприятий;
  • прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
  • совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).

В Минздраве сообщили, как в этой зоне может работать транспорт.

Разрешается перевозка пассажиров:

  • легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек (в том числе водитель) без учета детей,
  • служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,
  • спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,
  • спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Напомним, власти Одессы решили подождать три дня для принятия решения о введении "красной" зоны.

Отметим, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин, введенный городской властью.

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