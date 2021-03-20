Ограничения "красной" зоны в Киеве и Одесской области вводят с 23 марта

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня приняла решение ввести с 23 марта в Киеве и Одесской области "красный" уровень эпидемической опасности из-за COVID-19. Сейчас такие ограничения действуют в четырех регионах.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Сейчас в "красной" зоне Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, отметили в Минздраве.
В этой зоне запрещено:
В Минздраве сообщили, как в этой зоне может работать транспорт.
Разрешается перевозка пассажиров:
Напомним, власти Одессы решили подождать три дня для принятия решения о введении "красной" зоны.
Отметим, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин, введенный городской властью.