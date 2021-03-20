Обмеження "червоної" зони в Києві та Одеській області вводять з 23 березня

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні прийняла рішення ввести з 23 березня у Києві та Одеській області "червоний" рівень епідемічної небезпеки через COVID-19. Зараз такі обмеження діють в чотирьох регіонах.
Про це повідомила прес-служба МОЗ.
Зараз в "червоній" зоні Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області, зазначили у МОЗ.
У цій зоні забороняється:
У МОЗ повідомили, як у цій зоні може працювати транспорт.
Дозволяється перевезення пасажирів:
Нагадаємо, влада Одеси вирішила почекати три дні для прийняття рішення про введення "червоної" зони.
Зазначимо, з 20 березня в Києві почав діяти жорсткий карантин, введений міською владою.