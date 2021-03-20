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Обмеження "червоної" зони в Києві та Одеській області вводять з 23 березня

Автор: Анастасія Рокитна

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні прийняла рішення ввести з 23 березня у Києві та Одеській області "червоний" рівень епідемічної небезпеки через COVID-19. Зараз такі обмеження діють в чотирьох регіонах.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Зараз в "червоній" зоні Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області, зазначили у МОЗ.

У цій зоні забороняється:

  • прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;
  • проведення масових, спортивних та інших заходів;
  • прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
  • діяльність непродовольчих ринків;
  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів;
  • здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень (крім транзитних перевезень).

У МОЗ повідомили, як у цій зоні може працювати транспорт.

Дозволяється перевезення пасажирів:

  • легковими автомобілями у кількісті не більше, ніж 5 осіб (у тому числі водій) без урахування дітей,
  • службовим або орендованим автотранспортом у межах кількость сидячих місць за умови інформування Нацполіції про маршрут,
  • спецзалізничними рейсами у внутрішньому сполученні, погодженими з МОЗ та Мінінфраструктури,
  • спецзалізничними рейсами у приміському сполученні за погодженням з ОДА.

Нагадаємо, влада Одеси вирішила почекати три дні для прийняття рішення про введення "червоної" зони.

Зазначимо, з 20 березня в Києві почав діяти жорсткий карантин, введений міською владою.

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