Оккупанты заявили о рекордном числе новых случаев COVID-19 в Крыму

Во вторник, 4 октября, в аннексированном Россией Крыму зафиксировали рекордное число новых случаев коронавирусной болезни. За сутки заразились 103 человека.

Об этом сообщили подконтрольные Кремлю "власти" полуострова, передает "Крым.Реалии".

Так, 77 случаев подтвердили при обращении за медицинской помощью, 13 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 - во время скрининга здорового населения.

По заявлениям оккупантов, сейчас на полуострове зарегистрировали 4 958 случаев инфицирования коронавирусом.

Отметим, данные оккупационных "властей" о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена.

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной болезни, а за день до этого зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых заболеваний.

Также РБК-Украина писало, что в Украине почти все области не готовы ослабить карантин.