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Оккупанты заявили о рекордном числе новых случаев COVID-19 в Крыму

Автор: Максим Зайченко

Во вторник, 4 октября, в аннексированном Россией Крыму зафиксировали рекордное число новых случаев коронавирусной болезни. За сутки заразились 103 человека.

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Об этом сообщили подконтрольные Кремлю "власти" полуострова, передает "Крым.Реалии".

Так, 77 случаев подтвердили при обращении за медицинской помощью, 13 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 - во время скрининга здорового населения.

По заявлениям оккупантов, сейчас на полуострове зарегистрировали 4 958 случаев инфицирования коронавирусом.

Отметим, данные оккупационных "властей" о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена.

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной болезни, а за день до этого зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых заболеваний.

Также РБК-Украина писало, что в Украине почти все области не готовы ослабить карантин.

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