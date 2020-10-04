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В Украине за сутки подтвердили 4140 новых случаев коронавируса

Новина українською → Украина , Воскресенье 04 октября 2020 08:53
В Украине за сутки подтвердили 4140 новых случаев коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

За последние сутки в Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых заражений в Харьковской, Донецкой, Житомирской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже 226 462 человека. Побороли болезни 100 107 человек, в том числе 1 370 - за вчера.

От COVID-19 за все время умерли 4 397 человек (+44 за сутки).

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+414), Донецкой (+323), Житомирской (+281) областях и Киеве (+407).

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили о быстром росте количества средних и тяжелых больных COVID-19.

Кроме того, глава Минздрава ранее заявил, что сейчас заполнено уже более 50% койко-мест по всей стране.

Как писало РБК-Украина, вчера в стране зафиксировали сразу два антирекорда по коронавирусу. Количество новых случаев за сутки составило 4 661, а суточная смертность - 92 человека.

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