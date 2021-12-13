Около 80% госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной терапии, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине около 80% госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной терапии. Каждый второй подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в ходе брифинга.

"26 709 украинцев получают медицинскую помощь в больницах, из них 21 119 находятся на кислородной терапии, а это почти 80% госпитализированных", - заявил он.

При этом 2773 госпитализированных находятся в отделениях интенсивной терапии. Из них каждый второй (1443 пациента) подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.



Министр напомнил, что за прошедшую неделю в больницы с диагнозом COVID-19 попали 15 676 украинцев, из них 80% - люди, не получившие хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса.



