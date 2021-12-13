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Близько 80% госпіталізованих з COVID-19 перебувають на кисневій терапії, - Ляшко

Автор: Ольга Белей

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні близько 80% госпіталізованих з COVID-19 перебувають на кисневій терапії. Кожен другий підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ляшка в ході брифінгу.

"26 709 українців отримують медичну допомогу в лікарнях, з них 21 119 перебувають на кисневій терапії, а це майже 80% госпіталізованих", - заявив він.

При цьому 2773 госпіталізованих перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. З них кожен другий (1443 пацієнта) підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Міністр нагадав, що за минулий тиждень в лікарні з діагнозом COVID-19 потрапили 15 676 українців, з них 80% - люди, які не отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.


Нагадаємо, 13 грудня в Україні зафіксували понад 4 тисячі нових випадків коронавірусу і менше 200 смертей за добу. Одужали за вчора 9 966 осіб.

За добу госпіталізували 1456 осіб; летальних випадків - 188; одужали - 9 966 осіб.

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Олег ЛяшкоКоронавірус