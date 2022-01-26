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Олимпиада под угрозой. Норвежские лыжницы заболели COVID-19

Автор: Ольга Белей

На сборную Норвегии по лыжным гонкам обрушилась эпидемия коронавируса. Только вчера стало известно о том, что тренер спринтеров Арильд Монсен заразился коронавирусом, сегодня тесты показали COVID-19 у двух спортсменок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

"Лыжницы Анне Кьерсти Кальво и Хайди Венг получили сообщение, которого опасались больше всего. Теперь их участие в Олимпиаде под угрозой", - пишет издание.

В частности, на сборную Норвегии по лыжным гонкам обрушилась эпидемия коронавируса. Вчера стало известно о том, что тренер спринтеров Арильд Монсен заразился COVID-19, сегодня тесты показали инфицирование двух спортсменок женской сборной.

Теперь неизвестно, смогут ли лыжницы принять участие в Олимпиаде. Ведь первый старт в Пекине у женщин состоится 5 февраля, у мужчин - 6 февраля. Впрочем, доктор Ойстейн Андерсен заявил, что еще слишком рано делать выводы о том, смогут ли Венг и Кальво поехать на Олимпиаду.

Напомним, 24 января организационный комитет заявил, что среди членов делегаций на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине зафиксирован первый положительный случай заболевания коронавирусом. Кто конкретно заболел не сообщили.

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Олимпиада