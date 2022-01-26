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Олімпіада під загрозою. Норвезькі лижниці захворіли на COVID-19

Автор: Ольга Белей

На збірну Норвегії з лижних перегонів обрушилася епідемія коронавірусу. Тільки вчора стало відомо про те, що тренер спринтерів Арільд Монсен заразився коронавірусом, сьогодні тести показали COVID-19 у двох спортсменок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

"Лижниці Анне К'єрсті Кальво і Хайді Венг отримали повідомлення, якого побоювалися найбільше. Тепер їх участь в Олімпіаді під загрозою", - пише видання.

Зокрема, на збірну Норвегії з лижних перегонів обрушилася епідемія коронавірусу. Вчора стало відомо про те, що тренер спринтерів Арільд Монсен заразився COVID-19, сьогодні тести показали інфікування двох спортсменок жіночої збірної.

Тепер невідомо, чи зможуть лижниці взяти участь в Олімпіаді. Адже перший старт в Пекіні у жінок відбудеться 5 лютого, у чоловіків - 6 лютого. Втім, доктор Ойстейн Андерсен заявив, що ще занадто рано робити висновки про те, чи зможуть Венг і Кальво поїхати на Олімпіаду.

Нагадаємо, 24 січня організаційний комітет заявив, що серед членів делегацій на Зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні зафіксовано перший позитивний випадок захворювання коронавірусом. Хто конкретно захворів не повідомили.

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Олімпіада