"Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие штаммы COVID-19 , - ученые

Ученые заразили животных штаммом "Омикрон" и выяснили, что их легкие были менее повреждены, чем у тех, кому вводили другие штаммы. Вместе с тем "Омикрон" довольно быстро распространяется в верхних дыхательных путях.

Исследователи из Гонконга изучали образцы тканей людей и также обнаружили, что "Омикрон" размножается медленно в легких.

Ученые отмечают, что на оболочке легочных клеток содержится белок TMPRSS2. Он помогает вирусам проникать внутрь легких. В случае с "Омикроном" этот белок взаимодействует слабее, чем, к примеру, со штаммом "Дельта".

Эти исследования показывают, что таким образом происходит эволюция коронавируса. Она направлена ​​на то, что размножаясь в верхних дыхательных путях у вируса больше шансов попасть в здоровый организм воздушно-капельным путем, однако течение болезни будет происходить менее опасно для его носителей.