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"Омікрон" менше вражає легені, ніж інші штами COVID-19, - вчені

Автор: Наталья Скороход

Штам коронавірусу "Омікрон" менше вражає легені, ніж інші штами коронавірусу. Це показують нові дослідження, проведені на тваринах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Вчені заразили тварин штамом "Омікрон" і з'ясували, що їх легені були менш пошкоджені, ніж у тих, кому вводили інші штами. Разом з тим "Омікрон" досить швидко поширюється у верхніх дихальних шляхах.

Дослідники з Гонконгу вивчали зразки тканин людей і також виявили, що "Омікрон" розмножується повільно в легенях.

Вчені відзначають, що на оболонці легеневих клітин міститься білок TMPRSS2. Він допомагає вірусам проникати всередину легенів. У випадку з "Омікроном" цей білок взаємодіє слабкіше, ніж, наприклад, зі штамом "Дельта".

Ці дослідження показують, що таким чином відбувається еволюція коронавірусу. Вона спрямована на те, що розмножуючись у верхніх дихальних шляхах у вірусу більше шансів потрапити в здоровий організм повітряно-крапельним шляхом, проте перебіг хвороби буде відбуватися менш небезпечно для його носіїв.

Нагадаємо, які вакцини довше захищають від коронавірусу "Омікрон". Вчені розповіли про вакцини AstraZeneca, Pfizer і Moderna.

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