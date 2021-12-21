UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Омикрон" остается потенциальной угрозой для Украины в январе 2022 года, - KSE

Автор: Ольга Белей

В Украине наблюдается стабильный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом новый штамм заболевания "Омикрон" остается серьезной потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время брифинга.

В частности, он отметил, что в отличие от Европы, в Украине наблюдается спад заболеваемости. Однако новый штамм коронавируса "Омикрон" по-прежнему остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.

"В Украине уже 6-ю неделю подряд наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество новых случаев уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций - на 17%, смертность - на 24%. "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года", - отметил он.

Напомним, только 2 из 25 регионов Украины не удовлетворяют условия выхода из "красной" зоны - это Волынская и Запорожская области. Там превышен коэффициент выявления случаев инфицирования - 22% и 23% соответственно, при пороговом уровне в 20%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Омикрон