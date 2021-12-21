"Омикрон" остается потенциальной угрозой для Украины в январе 2022 года, - KSE

В Украине наблюдается стабильный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом новый штамм заболевания "Омикрон" остается серьезной потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время брифинга.

В частности, он отметил, что в отличие от Европы, в Украине наблюдается спад заболеваемости. Однако новый штамм коронавируса "Омикрон" по-прежнему остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года.

"В Украине уже 6-ю неделю подряд наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество новых случаев уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций - на 17%, смертность - на 24%. "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года", - отметил он.