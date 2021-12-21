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"Омікрон" залишається потенційною загрозою для України в січні 2022 року, - KSE

Автор: Ольга Белей

В Україні спостерігається стабільний спад захворюваності коронавірусною інфекцією. При цьому новий штам захворювання "Омікрон" залишається серйозною потенційною загрозою початку зростання захворюваності в січні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час брифінгу.

Зокрема, він зазначив, що на відміну від Європи, в Україні спостерігається спад захворюваності. Однак новий штам коронавірусу "Омікрон" як і раніше залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності в січні 2022 року.

"В Україні вже 6-й тиждень поспіль спостерігається спад захворюваності COVID-19. За тиждень кількість нових випадків зменшилася на 22%, рівень госпіталізацій - на 17%, смертність - на 24%. "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності в січні 2022 року", - зазначив він.

Нагадаємо, тільки 2 з 25 регіонів України не задовольняють умови виходу з "червоної" зони - це Волинська І Запорізька області. Там перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 22% і 23% відповідно, при пороговому рівні в 20%.

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Омикрон