С опозданием в семь дней: в Украине сделали 10 млн COVID-прививок

От начала кампании по вакцинации в Украине сделано более 10 млн прививок от COVID-19. В целом привито 5 666 019 людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Одну дозу получили 5 666 017 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 407 024 человека.
За минувшие сутки в Украине вакцинировали 149 618 человек. Одну дозу получили 47 221 человек, полностью иммунизированы - 102 397.
В течение суток работали 968 мобильных бригад, 2 986 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.
Отметим, что в Минзраве планировали сделать 10 млн прививок до 1 сентября, однако затем сообщили, что не успеют на несколько дней.