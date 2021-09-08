RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Із запізненням у сім днів: в Україні зробили 10 млн COVID-щеплень

Автор: Инна Собора

Від початку кампанії з вакцинації в Україні зроблено понад 10 млн щеплень від COVID-19. Загалом щеплено 5 666 019 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Одну дозу отримали 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 407 024 людини.

За минулу добу в Україна вакцинували 149 618 людей. Одну дозу отримали 47 221 людина, повністю імунізовані - 102 397.

Протягом доби працювали 968 мобільних бригад, 2 986 пунктів щеплення, 335 центрів вакцинації.

Зазначимо, що в МОЗ планували зробити 10 млн щеплень до 1 вересня, однак потім повідомили, що не встигнуть на кілька днів.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВакцинація