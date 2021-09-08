Із запізненням у сім днів: в Україні зробили 10 млн COVID-щеплень

Від початку кампанії з вакцинації в Україні зроблено понад 10 млн щеплень від COVID-19. Загалом щеплено 5 666 019 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Одну дозу отримали 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 4 407 024 людини.
За минулу добу в Україна вакцинували 149 618 людей. Одну дозу отримали 47 221 людина, повністю імунізовані - 102 397.
Протягом доби працювали 968 мобільних бригад, 2 986 пунктів щеплення, 335 центрів вакцинації.
Зазначимо, що в МОЗ планували зробити 10 млн щеплень до 1 вересня, однак потім повідомили, що не встигнуть на кілька днів.