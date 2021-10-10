"Оранжевой" зоне карантина соответствуют уже 16 областей Украины

По состоянию на 10 октября уже 16 областей Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. За последние сутки в список добавились Волынская и Одесская область, но выпала Ровенская.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
В частности, "оранжевой" зоне соответствуют Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
"Оранжевая" зона не содержит дополнительных ограничений и является сигналом о приближении региона к "красной" зоне. Она определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:
На "оранжевом" уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.
Напомним, ранее стало известно, что на следующей неделе Херсонская область может войти в "красную" зону с максимальными карантинными ограничениями.