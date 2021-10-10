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"Помаранчевій" зоні карантину відповідають вже 16 областей України

Автор: Сергей Новиков

Станом на 10 жовтня вже 16 областей України відповідають показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину. За останню добу до списку додалися Волинська та Одеська область, але випала Рівненська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Зокрема, "помаранчевій" зоні відповідають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Сумська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

"Помаранчева" зона не містить додаткових обмежень і є сигналом про наближення регіону до "червоної" зони. Вона визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з наступних показників:

  • завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більш ніж на 65%,
  • кількість тестувань ПЛР і на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше 300,
  • кількість госпіталізацій з коронавірусом або підозрою 7 днів на 100 тис. населення понад 60,
  • коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген більше 20%,
  • зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що наступного тижня Херсонська область може увійти до "червоної" зони з максимальними карантинними обмеженнями.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантин