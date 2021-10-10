"Помаранчевій" зоні карантину відповідають вже 16 областей України

Станом на 10 жовтня вже 16 областей України відповідають показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину. За останню добу до списку додалися Волинська та Одеська область, але випала Рівненська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Зокрема, "помаранчевій" зоні відповідають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Сумська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
"Помаранчева" зона не містить додаткових обмежень і є сигналом про наближення регіону до "червоної" зони. Вона визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з наступних показників:
На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що наступного тижня Херсонська область може увійти до "червоної" зони з максимальними карантинними обмеженнями.