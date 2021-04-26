Ослабление карантина в Киеве: Кличко рассказал о перспективах

По словам киевского мэра, уже 30 апреля во Киеве состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в которую входят вирусологи, эпидемиологи, специалисты медицинской сферы. И в зависимости от ситуации в городе Комиссия будет принимать решение по ослаблению или продолжению локдауна.

"Мы не исключаем, что на следующей неделе мы уже сможем ослабить карантин, учитывая, что локдаун дал свой результат. Численность заболеваний сейчас снизилась, но остается еще высокой", - говорит Кличко.

Он отметил, что сейчас коронавирус ведет себя более агрессивно, чем в прошлом году. Если раньше он больше угрожал людям пожилого возраста, то сейчас очень многие молодые люди не только болеют тяжело, но и умирают.

"Только на прошлой неделе более 300 человек в столице умерли от этой болезни. Поэтому мы будем принимать решение исходя из заключения Комиссии по чрезвычайным ситуациям", - подчеркнул Кличко.