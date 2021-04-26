Послаблення карантину в Києві: Кличко розповів про перспективи

За словами київського мера, вже 30 квітня у Києві відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, до якої входять вірусологи, епідеміологи, фахівці медичної сфери. І в залежності від ситуації в місті комісія буде приймати рішення щодо послаблення або продовження локдауну.

"Ми не виключаємо, що наступного тижня ми вже зможемо послабити карантин, враховуючи, що локдаун дав свій результат. Чисельність захворювань зараз знизилася, але залишається ще високою", - говорить Кличко.

Він зазначив, що зараз коронавірус поводиться більш агресивно, ніж минулого року. Якщо раніше він більше погрожував людям похилого віку, то зараз дуже багато молодих людей не тільки хворіють важко, але й вмирають.

"Тільки минулого тижня понад 300 людей у столиці померли від цієї хвороби. Тому ми будемо приймати рішення виходячи з висновку Комісії з надзвичайних ситуацій", - підкреслив Кличко.