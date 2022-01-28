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Залишається в "помаранчевій". Введення локдауну у Львівській області відклали

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Львів, П'ятниця 28 січня 2022 19:54
Залишається в "помаранчевій". Введення локдауну у Львівській області відклали Фото: рішення про переведення Львівської області в "червону" зону відклали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) Львівської області прийняла рішення відстрочити введення в регіоні "червоної" зони адаптивного карантину. Питання планують розглянути через тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації.

"Члени Державної комісії ТЕБ і НС на сьогоднішньому засіданні прийняли рішення про відстрочку розгляду питання про введення в Львівській області "червоної" зони епіднебезпеки на один тиждень", - йдеться в повідомленні.

Як заявив голова обласного Департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис, протягом цих семи днів будуть відстежуватися показники захворюваності та госпіталізацій. Наступне засідання комісії ТЕБ і НС відбудеться через тиждень. На ньому повернуться до питання про переведення регіону в "червону" зону, якщо ситуація погіршиться.

Нагадаємо, сьогодні в Україні в "червоній" зоні карантину знаходяться дві області - Івано-Франківська та Рівненська. За даними Міністерства охорони здоров'я на ранок 28 січня, у цю зону можуть потрапити ще 7 регіонів, включаючи Львівську область.

Відзначити, у МОЗ раніше заговорили про можливість скасування карантину в Україні.

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