Остается в "оранжевой". Введение локдауна во Львовской области отложили

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Львовской области приняла решение отсрочить введение в регионе "красной" зоны адаптивного карантина. Вопрос планируют рассмотреть через неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент охраны здоровья Львовской областной госадминистрации.
"Члены государственной комиссии ТЭБ и ЧС на сегодняшнем заседании приняли решение об отсрочке рассмотрения вопроса о введении в Львовской области "красной" зоны эпиднебезопасности на одну неделю", - говорится в сообщении.
Как заявил глава областного Департамента здравоохранения Орест Чемерис, в течение этих семи дней будут отслеживаться показатели заболеваемости и госпитализаций. Следующее заседание комиссии ТЭБ и ЧС состоится через неделю. На нем вернутся к вопросу о переводе региона в "красную" зону, если ситуация ухудшится.
Напомним, сегодня в Украине в "красной" зоне карантина находятся две области - Ивано-Франковская и Ровенская. По данным Министерства здравоохранения на утро 28 января, в эту зону могут попасть еще 7 регионов, включая Львовскую область.
Отметим, в Минздраве ранее заговорили о возможности отмены карантина в Украине.