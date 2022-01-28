Остается в "оранжевой". Введение локдауна во Львовской области отложили

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Львовской области приняла решение отсрочить введение в регионе "красной" зоны адаптивного карантина. Вопрос планируют рассмотреть через неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент охраны здоровья Львовской областной госадминистрации.

"Члены государственной комиссии ТЭБ и ЧС на сегодняшнем заседании приняли решение об отсрочке рассмотрения вопроса о введении в Львовской области "красной" зоны эпиднебезопасности на одну неделю", - говорится в сообщении.

Как заявил глава областного Департамента здравоохранения Орест Чемерис, в течение этих семи дней будут отслеживаться показатели заболеваемости и госпитализаций. Следующее заседание комиссии ТЭБ и ЧС состоится через неделю. На нем вернутся к вопросу о переводе региона в "красную" зону, если ситуация ухудшится.