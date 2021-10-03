Отменят ограничения и разрешат массовки: Япония готовится к эксперименту с COVID-19

В Японии правительство

С этого месяца в ресторанах, театрах и других местах в 13 префектурах ослабят ограничения, но будут требовать доказательства вакцинации от COVID-19. Японцам даже разрешат собираться на стадионах, небольших площадках с живой музыкой и в театрах.

Эксперемент должен подтвердить, можно ли беспрепятственно проверять доказательства вакцинации посетителей или отрицательные результаты тестов. Также правительство проверит процедуры реагирования на ситуацию, когда инфекции обнаруживаются после проведения мероприятий, с помощью мер, которые включают ведение журнала всех посетителей.

В рамках эксперимента антивирусные меры будут ослаблены, если посетители докажут, что они либо полностью вакцинированы, либо предъявят доказательства отрицательного результата теста на COVID-19.

технологию, способную определять концентрацию толпы и громкие голоса, а также соотношение людей в масках.