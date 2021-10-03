UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Отменят ограничения и разрешат массовки: Япония готовится к эксперименту с COVID-19

Автор: Наталья Скороход

В Японии отменят ограничения ради эксперимента с COVID-19. Там откроют бары, театры и другие места, включая мероприятия с большим количеством людей на стадионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

В Японии правительство

С этого месяца в ресторанах, театрах и других местах в 13 префектурах ослабят ограничения, но будут требовать доказательства вакцинации от COVID-19. Японцам даже разрешат собираться на стадионах, небольших площадках с живой музыкой и в театрах.

Эксперемент должен подтвердить, можно ли беспрепятственно проверять доказательства вакцинации посетителей или отрицательные результаты тестов. Также правительство проверит процедуры реагирования на ситуацию, когда инфекции обнаруживаются после проведения мероприятий, с помощью мер, которые включают ведение журнала всех посетителей.

В рамках эксперимента антивирусные меры будут ослаблены, если посетители докажут, что они либо полностью вакцинированы, либо предъявят доказательства отрицательного результата теста на COVID-19.

технологию, способную определять концентрацию толпы и громкие голоса, а также соотношение людей в масках.

Напомним, что в Японии сократиться период изоляции для вакцинированных путешественников. При этом Япония признает только три вакцины от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус