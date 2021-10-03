Скасують обмеження і дозволять масовки: Японія готується до експерименту з COVID-19

В Японії уряд

З цього місяця в ресторанах, театрах та інших місцях в 13 префектурах послаблять обмеження, але будуть вимагати докази вакцинації від COVID-19. Японцям навіть дозволять збиратися на стадіонах, невеликих майданчиках з живою музикою і в театрах.

Експеримент повинен підтвердити, чи можна безперешкодно перевіряти докази вакцинації відвідувачів або негативні результати тестів. Також уряд перевірить процедури реагування на ситуацію, коли інфекції виявляються після проведення заходів, за допомогою заходів, які включають ведення журналу всіх відвідувачів.

В рамках експерименту антивірусні заходи будуть ослаблені, якщо відвідувачі доведуть, що вони або повністю вакциновані, або пред'являть докази негативного результату тесту на COVID-19.

технологію, здатну визначати концентрацію натовпу і гучні голоси, а також співвідношення людей в масках.