Пандемия может быть преодолена. В Минздраве уверяют, что вводить локдаун в Украине не планируют

По его словам, если уровень вакцинации в Украине будет, как в ноябре 2021 года, то эта волна может стать последней.

"Я и главный санитарный врач будем действовать в соответствии с эпидситуацией. Для нас ключевой нормой является сохранение жизни. В случае, если будет необходимость, мы будем инициировать введение дополнительных ограничений. Заранее говорю, не нужно ждать введения карантинных ограничений, поскольку есть эффективные профилактические меры", - заявил он.

Ляшко отметил, что к этим мерам относится вакцинация и четкие предикторы, которые говорят, что пандемия уже идет на снижение и может быть преодолена.

"Мы говорим, что прошли пик. Мы видим, как мы прошли в нашем адаптивном карантине, когда все сферы экономики работают даже в "красном" уровне эпидопасности для вакцинированных. Поэтому вопрос введения локдауна сегодня даже не стоит в повестке дня", - заявил он.