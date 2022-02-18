UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пандемия может быть преодолена. В Минздраве уверяют, что вводить локдаун в Украине не планируют

Автор: Анастасия Рокитна

Глава Минздрава Виктор Ляшко уверяет, что вводить локдаун в Украине не планируют. Эта волна коронавируса может стать последней.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра в кулуарах Рады.

По его словам, если уровень вакцинации в Украине будет, как в ноябре 2021 года, то эта волна может стать последней.

"Я и главный санитарный врач будем действовать в соответствии с эпидситуацией. Для нас ключевой нормой является сохранение жизни. В случае, если будет необходимость, мы будем инициировать введение дополнительных ограничений. Заранее говорю, не нужно ждать введения карантинных ограничений, поскольку есть эффективные профилактические меры", - заявил он.

Ляшко отметил, что к этим мерам относится вакцинация и четкие предикторы, которые говорят, что пандемия уже идет на снижение и может быть преодолена.

"Мы говорим, что прошли пик. Мы видим, как мы прошли в нашем адаптивном карантине, когда все сферы экономики работают даже в "красном" уровне эпидопасности для вакцинированных. Поэтому вопрос введения локдауна сегодня даже не стоит в повестке дня", - заявил он.

Напомним, Ляшко также рассказал, когда могут отменить карантин и маски в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор ЛяшкоКарантин